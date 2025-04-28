ريهام عبد الغفور: مسلسل العميل 1001 نقطة تحول في مسيرتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور تفاصيل دورها في مسلسل العميل 1001، وذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ريهام عبد الغفور تتحدث عن مسلسل العميل 1001

وقالت ريهام عبدالغفور أن دورها في مسلسل العميل 1001 نقطة تحول هامة في مسيرتها، حيث عُرض عليها في البداية دور مختلف، ولكنها طلبت من المخرجة شيرين عادل أن تقدم شخصية جديدة، وهو ما جعلها تحقق نجاحا كبيرا وتنتقل إلى مرحلة فنية مميزة.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور

ومن ناحية اخري، تشارك ريهام عبدالغفور في فيلم برشامة وتجسد شخصية مُعلمة فى إحدى المدارس، والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.

اخر اعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو مشاركتهت في رمضان الماضي بمسلسل ظلم المصطبة، الذى يُسلط الضوء على العادات والتقاليد الظالمة في الأرياف، وتحديدًا بمحافظة البحيرة حيث تحكم بعض المجتمعات الريفية بأحكام بعيدة عن الشرع والقانون، من ضمنها إجبار الأهالي للفتاة على الزواج من شخص لا ترغب بالزواج منه، ويشاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبدالحميد، تأليف أحمد فوزي صالح، إخراج محمد علي، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.