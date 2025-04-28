عودة موفقة.. الإعلامي محمود سعد يعود لشاشة النهار ببرنامج ”باب الخلق” في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - كشفت شبكة قنوات النهار عن عودة الإعلامي المعروف محمود سعد إلى شاشتها مرة أخرى، وعودة البث لبرنامج باب الخلق الشهير، ومن المقرر أن يتم البدء في تقديمه يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع بداية من يوم 22 مايو 2025.

وأكد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قناة النهار ومؤسسها أن عودة الإعلامي تعتبر إضافة قوية للقناة، وأشار إلى عمق العلاقة بين القناة والإعلامي.

ومن جانب محمد هاني رئيس الشبكة قام بوصف محمود سعد أنه اسم أيقوني في الإعلام العربي والمصري، وأكد أن برنامجه سيناقش حوارات تلبي احتياجات كافة المشاهدين.

الجدير بالذكر أن محمود سعد هو أول من قام بتقديم برنامج آخر النهار بشكل ناجح وهذا مع انطلاق قنوات النهار في عام 2011، وقام بتقديم برنامج باب الخلق منذ عام 2018 إلى عام 2021 ويرجع هذا العام بصورة جديدة مع تجديد في المحتوى والشكل.