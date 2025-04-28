"دوت الخليج" تنعى وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان

القاهرة - محمد ابراهيم - ببالغ الحزن والأسر ينعى موقع “دوت الخليج” وفاة مصممة الأزياء جينا سلطان، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأعلنت العائلة خبر الوفاة من خلال منشور عبر حساباتها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جينا سلطان، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نرجو منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ومن المقرر إقامة العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الكلية الحربية بمصر الجديدة، بعد صلاة المغرب إلى الساعة العاشرة مساء.

تُعد جينا سلطان مصممة أزياء مصرية بارزة، التحقت بجامعة عين شمس في القاهرة، ثم استكملت دراستها الأكاديمية في مجال تصميم الأزياء بأكاديمية فلورنسا للتصميم في إيطاليا، عُرفت بعلاقاتها الواسعة مع العديد من نجوم الوسط الفني، وكانت تحرص على مشاركة صورها معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شاركت في حضور أبرز المهرجانات الفنية في مصر وعدد من الدول العربية.