ما السر في عدم حضور عادل إمام حفل زفاف ابنة أخيه عصام؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - احتفل المنتج عصام إمام بحفل زفاف ابنته، وحضر الحفل أبناء الفنان عادل إمام، ولكن ما آثار انتباه الجميع هو عدم حضور الفنان الكبير عادل إمام، وهذا ما أدى إلى انتشار حالة من القلق حيال حالته الصحية.

على الرغم من تأكيد عصام بكون حالة الزعيم جيدة، وأنه يُفضل أن يستمتع بحياته مع أفراد أسرته، إلا أن هناك مصادر طبية تؤكد أن الأطباء أكدوا على بقاء عادل في المنزل وعدم خروجه حفاظّا على وضعه الصحي.

انتشرت حالة من القلق على الوضع الصحي لدى الزعيم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى دعاء مستخدميه بالشفاء والصحة.