ألكسندر بين يتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي لعام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي عن تعيين المخرج الأمريكي ألكسندر بين رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في دورته الثانية والثمانين، التي ستُعقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025.

ويعد بين واحدًا من أبرز المخرجين في هوليوود، حيث حصلت أفلامه على العديد من الجوائز والترشيحات، بما في ذلك أفلامه الشهيرة مثل "ذا هولدوفرز" و"سايدويز" و"ذا ديسيندانتس" التي فازت بجوائز الأوسكار في مجالات مختلفة.

وعلى مدار مسيرته، ترشح بين لجائزة أفضل فيلم 24 مرة، منها أربع مرات لجائزة أفضل فيلم وثلاث مرات لجائزة أفضل مخرج، وحقق فوزًا مرتين بجائزة أفضل سيناريو مقتبس.

وفي تصريح له بعد تعيينه، عبر بين عن سعادته بهذا التكليف، وقال: "إنه شرف عظيم لي أن أكون جزءًا من لجنة تحكيم مهرجان البندقية، هذا المهرجان الذي له تاريخ طويل في الاحتفاء بالفن السينمائي، رغم أنني أفهم تمامًا القلق الذي يشعر به صناع الأفلام عند مقارنة أعمالهم ببعضها البعض".

يشتهر مهرجان البندقية السينمائي باختياره للمخرجين البارزين لرئاسة لجان تحكيمه، ويعتبر من أرقى المهرجانات السينمائية في العالم، الذي يحتفل بالفيلم باعتباره أحد أشكال الفن الرفيع.

وتُعلن الأفلام المتنافسة في المهرجان في يوليو المقبل، لتبدأ العروض والفعاليات في جزيرة ليدو بالمدينة الإيطالية الساحلية الشهيرة، حيث تشهد هذه الدورة مشاركة واسعة من المبدعين في عالم السينما.