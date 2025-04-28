بعد وفاتها.. ما لا تعرفه عن صديقة النجوم مصممة الأزياء ”چينا سلطان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - توفت اليوم الإثنين ٢٧ إبريل مصممة الأزياء چينا سلطان في وسط حالة من الحزن على فقدانها، خاصة في الوسط الفني، وهي المعروفة في الوسط بصديقة النجوم.

تخرجت چينا من جامعة عين شمس، وهي مصممة أزياء مصرية، درست في إيطاليا من أجل دراسة التصميم، لأنها كانت مُحبة للغاية عالم تصميم الأزياء.

حرصت چينا دومًا على نشر الصور مع نجوم الوسط الفني، وهذا يُعلن صداقتها للعديد من الفنانين، فإن علاقتها جيدة بهم.

تزوجت چينا من رجل الأعمال المصري سعيد فراج، وتزوجت ابنتها من ضابط بحري، وهو ابن رجل الأعمال هاني المنصوري.