نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أطول رجل في مصر والطفل المعجزة ضيفا برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، علي شاشة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الطفل المعجزة محمد والذي ظهر من ١٠ سنوات دون انف وأصبح حافظ للقران، ويمتلك البصيرة والموهبة والعطاء الرباني.

حالة محمد ابهرت كل من راها أو شاهدها وسمعها، وموجود منها 7 فقط على مستوى العالم وواحدة فقط فى مصر والشرق الأوسط.

والطفل محمد تم استضافته من 10 سنين فى واحد من الناس وكان عمره شهور، ويعاني من عيوب خلقية كثيرة فهو بلا أنف وبلا فم أو حلق وربنا سبحانة وتعالى حرمة من نعمة البصر

ورغم كل ذلك فهو يملك البصيرة والموهبة والعطاء الربانى الذى عوضة عن كل النعم اللى اتحرم منها.

ويتحدث محمد عن أسرته وأخواته وكيف حفظ القران وايضًا يستطيع الاستماع إلى الموسيقي والعزف علي الدف.

كما يلتقي مع اطول رجل في مصر " ابو العلمين " طولة وصل مترين و٣٠ سم ويتحدث عن العديد من المواقف الطريفة بسبب طوله واحيانا يتعرض إلى تنمر بسبب طوله.

واحد من الناس يذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة الحياة