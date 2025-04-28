بعد عملية مفاجئة... مصطفى قمر يعتذر للعرايس ويتحدى الألم برسالة مؤثرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:28 مساءً - تعرض الفنان المعروف مصطفى قمر لوعكة صحية، وهذا اثر خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وقد قام مصطفي قمر بالاعتذار لكافة الفتيات الذين كانوا يحلمون بحضوره حفل زفافهن.

وأكد أنه اضطر للاعتذار عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر إقامتها في الأسبوع الحالي وهذا بسبب تعرضه لحالة صحية صعبة.

وأوضح مصطفي قمر في رسالته أن عمليته الجراحية كانت بسيطة، ولكنه سيستريح عن الحفلات لمدة أسبوع بدون التحدث، وأعرب عن شكره وتقديره لكافة من دعوا له بالشفاء.

كما شارك مصطفي قمر عدة صور من أداء مناسك العمرة ودعا الله أن يتقبلها، وكان قد شارك في حفل غنائي بجدة ضمن فعاليات الفورمولا 1 في يوم 20 أبريل، وشارك في الجزء الثاني من فيلم ولاد حريم كريم، والذي يعتبر أحدث الأعمال الفنية له.