نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية " ألف تيتة وتيتة" لأكرم حسني في جدة بعد نجاح ساحق بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أكرم حسني نجاح المسرحيته الكوميدية "ألف تيتة وتيتة"، تمهيدًا لتقديمها ضمن فاعليات موسم جده بالمملكة العربية السعودية، لمدة 3 أيام متواصلة، وذلك اعتبارًا من يوم 1 إلى 3مايو الجاري بعد نجاح المسرحيه في موسم الرياض.



أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة



ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين منتج فني احمد جمعه، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.



قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"



وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع