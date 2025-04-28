أحمد السبكي فيلم الملحد ليس ضد الدين وقرار منعه موت وخراب ديار

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المنتج أحمد السبكي، أن وزارة الثقافة وجهة الرقابة على الافلام هم المسؤولين عن مصير فيلم الملحد حتى الان، قائلا: الكرة في ملعب الرقابة وأنا كلفت الفيلم وعايز انزل به السوق وطلبوا مني ملحوظات قبل ذلك وعملتها ولحد دلوقتي مفيش حد بيصد ولا يرد عليا وطلبوا مني الانتظار.

وأضاف أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة أن الاختلاف على الفيلم حال تركزه في الاسم سيغيره على الفور لكن لا توجد قضايا قبل نزول الفيلم، مؤكدا أن فيلم الملحد ليس ضد الدين بل مع الدين والفيلم دعوة جميلة جدا.



وتابع: فيلم الملحد نظيف جدا وهو مع الدين وليس ضد الدين وكل القضايا المرفوعة ضد الفيلم اللي مرفوعة في المحاكم ليس لها أي ساس من الصحة والفيلم صرفت فيه فلوس كتير ولازم ينزل سينما عشان أعرف ابيعه للمنصات بعد كده واللي بيحصل على فيلم الملحد كده موت وخراب ديار.

كشف المحامي مرتضى منصور مقيم دعوى منع الفيلم أن تقرير هيئة المفوضين انتهى لقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض الملحد ومنع عرضه في جميع دور السينما، لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي.

إحدى الجهات الرقابية تدخلت لحل أزمة الملحد وشكلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه.

وأفاد أنه بعد فترة من المناقشات والمشاورات بين أعضاء اللجنة، تسلمت الجهات الرقابية تقريرًا يحتوي على بعض التوصيات حيث وجهت اللجنة بتغيير اسم الفيلم الذي أثار بشكل خاص غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاهدة العمل.

كما أوضح أنه كانت هناك بعض التحفظات من اللجنة على عدد من المشاهد فأوصت بحذفها، ووجهت بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل صحيح، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع العمل، لتصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش...