بعد توقف طويل.. محمد رمضان يعود لاستئناف تصوير فيلم أسد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 03:31 مساءً - بعد فترة من التوقف، يعود الفنان محمد رمضان لاستئناف تصوير فيلمه "أسد" الذي من المقرر عرضه في صيف هذا العام، الفيلم الذي يخرجه محمد دياب، كان قد توقف في وقت سابق بسبب انشغال رمضان وعدد من أبطال العمل بمشاريع أخرى، وكان آخرها حفلاته الغنائية في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

"أسد" هو فيلم تاريخي تدور أحداثه في فترة المماليك، تحديدًا في عام 1280 ميلاديًا، يسلط الضوء على ثورة العبيد التي قادها بطل العمل، وقد استغرق تحضير الفيلم نحو ثلاث سنوات، حيث أكد رمضان أنه فضل أن يركز في هذا العمل بشكل كامل بسبب تعقيداته وأهمية الفترة الزمنية التي يناقشها.

الفيلم يضم مجموعة من النجوم البارزين مثل ماجد الكدواني، أحمد مالك، رزان جمال، وأحمد عبدالحميد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين السودانيين، الفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب، ويأتي بالتعاون مع مخرج الفيلم محمد دياب.

"أسد" ليس التجربة الأولى لرمضان في السينما التاريخية، حيث سبق له أن قدم فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، ولكن هذه المرة يقدم شخصية تاريخية في فترة المماليك التي تحمل طابعًا مختلفًا، وعلى صعيد آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة "قدها" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.