نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك: التمكن من المهنة هو أقوى وسائل التسويق الحقيقي للفنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان أحمد مالك في ندوته خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن التسويق الحقيقي لأي فنان يبدأ من إتقانه لحرفته، وليس فقط من خلال الاعتماد على المظاهر أو منصات التواصل الاجتماعي.

تصريحات أحمد مالك

وقال مالك: “أنا أعمل مع شركة مسؤولة عن التسويق، وهي التي تضع الاستراتيجية الخاصة بي، لكني أؤمن أن أفضل تسويق للفنان يحدث عندما يدخل غرفة الكاستينج متمكنًا من أدواته، ويقدم المطلوب منه باحترافية”.

وأضاف: “أقوى تسويق يمكن أن يصنعه الفنان لنفسه هو أن يكون متمكنًا في مهنته، وأن يتمسك بالفرصة بكل قوته. التسويق عبر السوشيال ميديا أو من خلال المظهر الخارجي وحده لا يكفي، ما يستمر هو الشغل الحقيقي والتمثيل الجيد”.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.