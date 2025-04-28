نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفلام تتصارع على قمة شباك التذاكر في عيد الفطر.. "سيكو سيكو" يتصدر المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في موسم عيد الفطر الحالي، تحتدم المنافسة بين خمسة أفلام متنوعة قدمت لجمهور السينما تجارب مختلفة بين الكوميديا والدراما، وسط سباق قوي على تحقيق أعلى الإيرادات. في السطور التالية، نستعرض معًا أبرز ما حققته هذه الأعمال من أرقام خلال الموسم.

"سيكو سيكو" يتصدر الإيرادات باحتفال خاص

تمكن فيلم "سيكو سيكو"، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، من اقتناص صدارة الموسم بتحقيق إيرادات بلغت مليون و348 ألفًا و849 جنيهًا.

واحتفل فريق العمل بالعرض الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد كبير من الضيوف والأصدقاء.



وظهر طه دسوقي في الاحتفال مرتديًا الشال الفلسطيني، كما حضر الاحتفال عدد من النجوم الشباب مثل خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب.

"نجوم الساحل" يحقق بداية متواضعة

حقق فيلم "نجوم الساحل"، الذي يقوم ببطولته أحمد داش، إيرادات بلغت 110 آلاف و724 جنيهًا.



ويشارك في الفيلم عدد من الوجوه الشابة مثل أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد وعلي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

"الصفا الثانوية بنات" ينافس بطاقم شبابي

أما فيلم "الصفا الثانوية بنات"، من بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر، فقد سجل إيرادات قدرها 89 ألفًا و826 جنيهًا.



ويضم العمل أيضًا مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، ويظهر فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

"استنساخ" يناقش الذكاء الاصطناعي بإيرادات محدودة

في حين أن فيلم "استنساخ"، الذي يجمع سامح حسين وهبة مجدي، حقق إيرادات بلغت 32 ألفًا و25 جنيهًا.



وتدور أحداث الفيلم حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع، في إطار اجتماعي يحمل رسائل مهمة.

"فار بسبع أرواح" في ذيل القائمة

أما فيلم "فار بسبع أرواح"، فجاء في المركز الأخير بإيرادات بلغت 6319 جنيهًا فقط.

الفيلم من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية معتمدة على البطولة الجماعية.