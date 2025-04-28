صديقة النجوم.. من هي مصممة الأزياء جينا سلطان وسبب وفاتها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - توالت ردود الفعل الحزينة على منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان خبر وفاة مصممة الأزياء المصرية الشهيرة جينا سلطان، حيث تزايدت الاستفسارات حول سيرتها الذاتية وظروف وفاتها، مما أثار حالة من الصدمة لدى متابعيها وزملائها في مجال الأزياء والفن.

سارع عدد كبير من النشطاء والمشاهير بنعي جينا سلطان عبر حساباتهم، مؤكدين تأثرهم العميق بهذا الخبر المفاجئ، الذي فاجأ الجميع وأدى إلى حالة من الحزن على رحيلها المبكر، وتواترت رسائل العزاء التي أبدت تأثر العديد من الشخصيات العامة بما فيهم أصدقاء الراحلة في الوسط الفني.

من هي جينا سلطان؟

جينا سلطان هي واحدة من أبرز مصممي الأزياء في مصر، وقد أثبتت مكانتها في هذا المجال بفضل موهبتها الفائقة وتفانيها في العمل.

وبدأت مشوارها الأكاديمي في جامعة عين شمس، ولكن شغفها العميق بعالم الموضة دفعها للسفر إلى إيطاليا حيث درست في أكاديمية فلورنسا للتصميم، وهناك، صقلت مهاراتها وأصبحت واحدة من الأسماء اللامعة في مجال التصميم.

وتميزت جينا سلطان بعلاقاتها الاجتماعية الواسعة، حيث تربطها صداقة قوية مع العديد من نجوم الوسط الفني، وكانت تشارك متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي صورًا تجمعها مع أبرز الشخصيات الفنية، مما جعلها شخصية محبوبة في أوساط الإعلام والفن.

على الصعيد العائلي، تزوجت جينا من رجل الأعمال المصري سعيد فراج، وقد أثارت مراسم زفاف ابنتها جاسمن في عام 2023 اهتمامًا كبيرًا في الإعلام، حيث كان زوج ابنتها ضابطًا بحريًا، وكان من بين الحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير في حفل الزفاف الذي أقيم في جو من البهجة والفرح.

وكانت قد أعلنت وسائل الإعلام خبر وفاة جينا سلطان صباح يوم الاثنين، 28 أبريل 2025، في صدمة مفاجئة للجميع، وما زال السبب الدقيق وراء وفاتها غير مؤكد، إلا أن التكهنات تشير إلى أن السبب قد يكون أزمة قلبية، في ظل غياب أي تفاصيل رسمية حول حالتها الصحية في الأيام الأخيرة.

تستمر ردود الفعل المصدومة من وفاتها في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر الجميع عن حزنهم على فقدان هذا الاسم اللامع في مجال الأزياء، مؤكدين أنها ستظل دائمًا في ذاكرة محبيها.