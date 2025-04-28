من جدة إلى العالمية.. ”سلمى وقمر” يتألق بجائزة النخلة الذهبية في مهرجان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - تمكن الفيلم السعودي "سلمى وقمر" للمخرجة عهد كامل من حصد فوز ساحق، والحصول على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في نهاية الدورة 11 لمهرجان أفلام السعودية.

وقد أقيم ذلك المهرجان في الوقت ما بين 17 إلى 23 أبريل 2025، وكان الفيلم قد شهد عرضة العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، قد شارك فور هذا في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى مثل مهرجان الفيلم العربي في زيورخ ومهرجان العلا للفنيون، كما سيشارك في مهرجان بيروت لأفلام السيدات.

وتروى قصة الفيلم التي تقام في جدة خلال الوقت في التسعينات والثمانينات، حيث أن هناك علاقة صداقة غير تقليدية تنشأ بين امرأة سعودية والسواق السوداني الخاص بها، وتلك الصداقة تتعرض للعديد من الاختبارات عندما تبدأ الفتاة في تعلم القيادة.

كما تدور أحداثه قصة الفتاة سلمى التي تمردت على عائلة غنية، بالإضافة إلى قمر الشاب السوداني الذي تقوده الحياة للعمل كسائق في جدة بعد أن ترك عائلته، وقد جاء الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، ويشارك البطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة، مع المخرج السوداني أمجد أبو العلا، الذي عمل أيضا كمنتج لفيلم وداعا جوليا الناجح.