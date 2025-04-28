نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور في تكريم مهرجان الإسكندرية: "الريان غيّر مسيرتي الفنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مفعمة بالتقدير والاحتفاء، بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث تحدثت النجمة عن محطات مهمة في مشوارها الفني، وكشفت عن التحديات التي واجهتها خلال رحلتها، والقرارات التي صنعت الفارق في مسيرتها.

ريهام عبد الغفور: عقد من الأدوار المتكررة أصابني بالإحباط

خلال كلمتها في الندوة، فتحت ريهام عبد الغفور قلبها للجمهور، معترفة بأنها عاشت فترة امتدت لعشر سنوات كانت تتلقى خلالها عروضًا متشابهة لدور الفتاة الطيبة أو النمطية، مما أشعرها بحالة من الإحباط والملل.

وأكدت أنها كانت تبحث عن أدوار مختلفة وكأنها تفتش عن ذاتها الحقيقية في عالم التمثيل، حتى جاء القرار الحاسم بأن تضع معايير جديدة لقبول الأدوار، وهو ما كان له أثر بالغ في إعادة اكتشاف موهبتها.

مسلسل "الريان" نقطة تحول حقيقية

واسترجعت ريهام ذكريات مسلسل "الريان"، قائلة: "كان من المقرر أن أؤدي دورًا معينًا، لكنني طلبت من المخرجة شيرين عادل أن أقدم شخصية أخرى أكثر تحديًا بالنسبة لي.

وبالصدفة، رحبت المخرجة بهذا الطلب، وكانت تلك الخطوة بداية تحول كبير في حياتي الفنية، حيث شعرت لأول مرة بأنني أمتلك زمام اختياراتي."

رحلة فنية متميزة تجاوزت 25 عامًا

منذ انطلاقتها في أوائل الألفينات، استطاعت ريهام عبد الغفور أن تثبت موهبتها في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة خاصة لدى الجمهور. ومن أبرز مسلسلاتها: "حديث الصباح والمساء"، و"الحقيقة والسراب"، و"شيخ العرب همام"، و"الداعية"، و"الرحلة"، و"أزمة منتصف العمر"، و"الغرفة 207"، و"ظلم المصطبة"، حيث تنوعت أدوارها ما بين الرومانسية والاجتماعية والإنسانية، مما منحها قدرة فريدة على الوصول لقلوب المشاهدين.

بصمة سينمائية بارزة ومشاركة مسرحية مميزة

لم تقتصر إبداعات ريهام على الدراما فقط، بل تركت أيضًا أثرًا قويًا في السينما من خلال أفلام مهمة مثل: "صاحب صاحبه"، "ملاكي إسكندرية"، "حريم كريم"، "الهرم الرابع"، و"الخلية"، حيث نجحت في تقديم شخصيات متنوعة جمعت بين الخفة والجدية.

وعلى صعيد الأفلام القصيرة، شاركت ريهام في فيلم "واحدة كده" الذي قدمته عام 2020، مؤكدة دعمها لهذا النوع الفني الرفيع. أما على خشبة المسرح، فقد تألقت مع النجم يحيى الفخراني في عرض "الملك لير"، لتؤكد أن موهبتها تتجدد مع كل تجربة فنية جديدة.