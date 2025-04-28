"أرسم مدينتك".. معرض فني بقصر ثقافة الأنفوشي احتفالا بيوم التراث

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن احتفالات وزارة الثقافة بيوم التراث العالمي، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المعرض الفني الأول لمبادرة "ارسم مدينتك"، بقصر ثقافة الأنفوشي، بالإسكندرية.

المعرض الفني الأول لمبادرة "ارسم مدينتك"

نفذ المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ونفذ من خلال فرع ثقافة الإسكندرية.





وشهد حضور نخبة المثقفين والفنانين التشكيليين، من أبرزهم محمد حمدي، رئيس الإقليم، د. منال يمني، مدير عام الفرع، د. محمد عبد السلام، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة، أماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والفنانة سارة حجازي المشرفة على المعرض والمبادرة.

أبرز الأعمال الإبداعية

ضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية قدمها أكثر من ٥٠ مشاركا، في مختلف مجالات الفنون البصرية كالرسم والتصوير الزيتي، والفوتوغرافي، وأعمال الكولاج، وغيرها من الأعمال التي توثق المعالم التراثية والأثرية بمحافظة الإسكندرية ومنها: متحف الفنون الجميلة بمحرم بك، مقهى علي الهندي والمقهى التجاري بالمنشية، قصر المجوهرات الملكية، مكتبة الإسكندرية، وشارع فؤاد.

وقد عبّر المشاركون عن رؤيتهم من خلال اللوحات المعروضة باستخدام خامات وألوان متنوعة، ساعدت على توثيق التراث السكندري المادي كالعمارة والمناطق الأثرية بما تحويه من طرز وزخارف وجماليات إنشائية.

مبادرة "ارسم مدينتك"

"ارسم مدينتك" إحدى مبادرات الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى الحفاظ على التراث المحلي من الاندثار، وتنمية المهارات الفنية وتعزيز روح العمل الجماعي من خلال تنظيم ورش عمل فنية وزيارات ميدانية تبدأ برسوم تخطيطية وتنتهي بأعمال مكتملة، وجرى تنفيذها في محافظة الإسكندرية في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر ٢٠٢٤.