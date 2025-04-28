"مسؤولية كبيرة".. ريهام عبد الغفور تعبر عن سعادتها بتواجد يسري نصر الله في ندوة تكريمها من مهرجان الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء من الفخر والاحتفاء، شهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير انطلاق ندوة تكريم الفنانة المتألقة ريهام عبد الغفور، وسط حضور فني وإعلامي لافت، حيث أجمعت الكلمات على قيمة مشوارها الفني المتميز، الذي امتد لأكثر من ربع قرن.

كلمة تقدير وشكر في مستهل الندوة

افتتحت ريهام عبد الغفور كلمتها خلال الندوة بتوجيه الشكر للمخرج الكبير يسري نصر الله، الذي حضر خصيصًا لمشاركتها هذا التكريم.

وأكدت أن وجوده بين الحضور يعد مسؤولية كبيرة على عاتقها، مشيرة إلى مدى تقديرها لهذا الدعم الذي يزيد من إصرارها على تقديم الأفضل دائمًا.

بداية مشوار فني حافل

انطلقت مسيرة ريهام عبد الغفور الفنية مع بداية الألفينات، واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تثبت موهبتها وتحفر لنفسها مكانة مميزة بين نجمات جيلها.

وعلى مدار أكثر من 25 عامًا، قدمت باقة من أنجح الأعمال الدرامية التي لا تزال محفورة في أذهان الجمهور.

أبرز محطاتها الدرامية

قدمت ريهام العديد من المسلسلات الناجحة التي شكلت علامات فارقة في الدراما المصرية، من أبرزها "حديث الصباح والمساء"، و"الحقيقة والسراب"، و"شيخ العرب همام"، و"الداعية"، و"الرحلة"، و"أزمة منتصف العمر"، و"الغرفة 207"، وأخيرًا مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي نال استحسانًا كبيرًا.

تألق سينمائي لا يُنسى

لم يقتصر إبداع ريهام عبد الغفور على الشاشة الصغيرة فقط، بل امتد ليشمل السينما أيضًا، حيث شاركت في عدد من الأفلام المهمة التي تركت بصمة قوية، منها "صاحب صاحبه"، و"ملاكي إسكندرية"، و"حريم كريم"، و"الهرم الرابع"، وفيلم الأكشن الشهير "الخلية".

حضور مميز في السينما القصيرة والمسرح

أظهرت ريهام براعتها الفنية من خلال مشاركتها في أفلام قصيرة مثل فيلم "واحدة كده" الذي قدمته عام 2020، مؤكدة قدرتها على التألق حتى في الأعمال ذات المساحات المحدودة.

كما كان لها حضور مسرحي مميز، خاصة في عرض "الملك لير"، الذي وقفت فيه على خشبة المسرح إلى جانب الفنان الكبير يحيى الفخراني، لتؤكد أن موهبتها تمتد لكل مجالات الفن.