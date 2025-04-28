ملحن مصري يُقاضي محلات بلبن بسبب سرقة لحنه في الإعلانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - أعلن الملحن حسن دنيا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص محلات بلبن، وذلك لسرقتهم لحن أغنية ليدي من فيلم كتكوت، من أجل الإعلان والدعاية لمنتجاتهم.

يأتي الأمر عندما شاهد الملحن الإعلان بالصدفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ تبين أن الإعلان استخدم الأغنية منذ أربعة أشهر، واستخدم صوت محمد سعد في الخلفية للترويج لمنتجاته.

انتظر دنيا أن يتواصل أي فرد من أجل استئذانه بخصوص الأغنية، فلم يتواصل معه أي فرد، ولهذا تواصل مع المحامي الخاص به، لأخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

أكد دنيا على أنه لا يفعل شيئًا مع الذين يستخدمون الأغنية كاستوري على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في الإعلان وجب اتخاذ موقف، والمطالبة بالتعويض.