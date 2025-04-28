خبر محزن في الوسط الفني... وفاة چينا سلطان مصممة الأزياء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - توفت اليوم الإثنين ٢٧ إبريل مصممة الأزياء چينا سلطان، وسط حالة من الصدمة والذهول لوفاتها المفاجئة، الذي دفع البعض إلى عدم التصديق لأمر وفاتها.

نُشر منشورًا من خلال صفحتها الشخصية يُعلن عن وفاتها، وفي نفس التوقيت، نشر أخوها على صفحته الشخصية خبر وفاتها، وسط حالة من الحزن والصدمة.

انهالت دعوات الرحمة والحزن عليها من المعجبين بها، ومن الفنانين في الوسط الفني.

جدير بالذكر أن چينا من أشهر مصممات الأزياء في الوسط الفني، وهي معروفة بذوقها الرفيع في اختيار التصميمات، وبذلك يكون خسر الوسط الفني قيمة فنية.