من تترات المسلسلات إلى مواجهة المرض.. رحلة الفنان محمد الحلو مع العلاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - قام الفنان المعروف محمد الحلو بإجراء عملية جراحية جديدة، وهذا بعد عدة سنوات من المعاناة التي كان يعيشها بسبب مشاكل صحية معقدة، وقد قام حماد الحلو نجل الفنان محمد الحلو بالإعلان من خلال حسابه على موقع فيسبوك أن العملية التي تم إجرائها لوالدة تمت بصورة ناجحة، وان حالته أصبحت مستقرة خلال الوقت الحالي.

وقد كان محمد الحلو سابقا قام بالكشف عن إصابته بانسداد الشرايين في الساقين، مما تطلب الأمر منه تركيب 6 دعامات، وهذا بعد معاناة بلغت 3 سنوات، إلا أنه خلال عام 2022، قام بالحديث عن تفاصيل مرضه عبر مداخلة هاتفية، وأوضح أنه يعاني من آلام قوية وشديدة للغاية في الفقرة الرابعة والخامسة بالعمود الفقري، وهذا نتج عنه الاعتماد على مسكنات الألم لوقت طويل قبل اكتشاف أن السبب هو انسداد الشرايين.

وعلى الرغم من أنه خضع للعلاج، ولكن قام نجله بالكشف في مارس 2023 عن تجدد معاناة الفنان مرة أخرى بسبب تصلب الشرايين مما استدعى تدخلًا جراحيًا آخر، أما العملية الأخيرة في عام 2025 فتستمر في تسليط الضوء على رحلة محمد الحلو المستمرة في علاج مشكلاته الصحية، وسط دعم واسع من جمهور ومحبي الفنان.

الجدير بالذكر أن محمد الحلو هو أحد أبرز الأصوات التي قدمت تترات مسلسلات درامية شهيرة مثل "ليالي الحلمية"، "زيزينيا" "خالتي صفية والدير"، و"المرسى والبحار".