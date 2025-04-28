نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بالشرقية تحتفل بذكرى تحرير سيناء بفعاليات ثقافية وفنية متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

أحتفالية عيد تحرير سيناء

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي هذا السياق، أقام بيت ثقافة أبو حماد احتفالية فنية ثقافية بمدرسة الشهيد محمد فريد بالعباسة، تضمنت لقاء عن عيد تحرير سيناء، تحدث خلاله الشيخ عبد النبي أبو الفتوح، خطيب بوزارة الأوقاف، عن رمزية هذا اليوم الوطني الذي يستعيد فيه الشعب المصري أرضه الغالية من الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن عيد تحرير سيناء يمثل رمزا للصمود والنصر والإرادة القوية، وسيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال معركة البناء والتنمية. واختتمت الاحتفالية بمجموعة من الفقرات الشعرية والغنائية التي قدمها طلاب المدرسة.

أحتفالية يوم اليتيم

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية، نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بمركز شباب شنبارة الميمونة، تضمنت محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم وثمرتها في الدنيا والآخرة" ألقاها الشيخ وليد السيد، إمام وخطيب، تناول خلالها أهمية كفالة اليتيم في بناء مجتمع سليم تسوده المحبة والود، مشيرًا إلى أن كفالة اليتيم تعود بالنفع على الكافل بزيادة الرزق وشفاء المرضى وتفريج الكرب.

ورش فنية

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية مع الفنانة سالي نصر، وتنفيذ جدارية بعنوان "إبداعنا يجمعنا"، بالإضافة إلى عروض فنية للأراجوز مع مهدى يحيى، وعروسة الماريونت قدمتها الفنانة تريزا فريد.

ترشيد الاستهلاك ضرورة للمجتمع

وفي سياق آخر، عقدت مكتبة صفط زريق محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة للمجتمع" بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بصفط زريق، ألقاها الشيخ سمير عبد الواحد، إمام وخطيب، الذي تناول أهمية الترشيد كوسيلة لاستخدام الموارد بشكل أمثل، وتحقيق التوازن في الإنفاق بما يخدم التنمية المستدامة، موضحا مجالات الترشيد في المياه والكهرباء والطاقة والطعام، ومؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإسراف والممارسات السلبية في الاستهلاك.