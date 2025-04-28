نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم مرور السنوات.. هيثم أحمد زكي يعود لصدارة المشهد بدعوات المغفرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم مرور أكثر من خمس سنوات على رحيله، عاد اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ليتصدر أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، بعدما أثار منشور إنساني بسيط موجة من التعاطف والتفاعل الواسع، فقد رحل الفنان الشاب في عام 2019، لكنه ما زال حاضرًا في قلوب جمهوره ومحبيه الذين لم ينسوه رغم مرور الزمن.

منشور مؤثر يعيد اسم هيثم أحمد زكي إلى الواجهة

خلال الساعات الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل منشور جاء فيه: "رحم الله هيثم أحمد زكي، ليس له أخ ولا والد ولا ولد يدعو له بالمغفرة، فاستغفروا له".

وقد لامس هذا المنشور مشاعر آلاف المستخدمين، وأعاد للأذهان قصة الفنان الذي عاش ومات وحيدًا، دون أن تحيطه أسرة قريبة بعد وفاته، مما زاد من مشاعر الحزن والرحمة تجاهه.

تفاعل واسع رغم غياب المناسبة الرسمية

اللافت أن عودة الحديث عن هيثم لم تتزامن مع ذكرى ميلاده أو وفاته، ومع ذلك حظي المنشور بتفاعل كبير من قبل الجمهور.

وأكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم أنهم يذكرونه بالدعاء بشكل دائم، وأنه يحتل مكانة راسخة في قلوبهم رغم غيابه عن الساحة منذ سنوات.

فنانين ومشاهير يشاركون بالدعاء

لم يقتصر التفاعل على الجمهور فقط، بل شارك عدد من الفنانين والمشاهير في نشر الدعوات لهيثم أحمد زكي، أبرزهم المطربة مروة نصر، والفنانة جوري بكر، ودانا حمدان.

وجاءت تعليقاتهم جميعًا مشبعة بالمحبة والدعاء، مؤكدين على أن هيثم كان نموذجًا للفنان الخلوق الموهوب الذي واجه العديد من التحديات في حياته.

سيرة فنية قصيرة لكنها لامست القلوب

ينتمي هيثم أحمد زكي إلى واحدة من أعرق العائلات الفنية في مصر، فهو نجل النجم الراحل أحمد زكي والفنانة الجميلة الراحلة هالة فؤاد، وحفيد المخرج القدير أحمد فؤاد، ورغم أن مشواره الفني لم يتجاوز 14 عامًا، إلا أنه استطاع أن يترك بصمة واضحة من خلال أدواره المؤثرة.

وداع مفاجئ هز الوسط الفني

في السابع من نوفمبر عام 2019، غاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليرحل بشكل مفاجئ وصادم.

وقد خلفت وفاته حالة من الحزن العميق داخل الوسط الفني وبين جمهوره، الذين لا يزالون يستحضرون ذكراه بالدعاء، وبتقدير كبير لما قدمه خلال سنوات حياته القصيرة.