نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يشعل أجواء دبي بحفل غنائي ضخم في يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي يوم 22 يونيو المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، ويقدم كفوري خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط أجواء ينتظرها محبوه بشغف.

نجاحات متتالية في مشوار وائل كفوري الفني

خلال الفترة الماضية، واصل وائل كفوري حصد النجاحات بطرحه أحدث كليباته الغنائية "لآخر دقة"، وهو عمل مميز من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وإخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond.

أجواء صيفية مبهجة في "لآخر دقة"

تم تصوير كليب "لآخر دقة" في العاصمة اللبنانية بيروت خلال يوم كامل، حيث عكس أجواء الصيف المليئة بالحيوية على الشواطئ، وقدم مشاهد مبهجة لحياة الشباب خلال الإجازات الصيفية، وظهر وائل كفوري بلوك صيفي مميز بعيدًا عن قصص الحب المعتادة في أعماله السابقة.

تفاعل كبير مع البرومو الترويجي للأغنية

شارك كفوري جمهوره بمقطع دعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه مجموعة من الشباب يغنون جزءًا من الأغنية بحماس، مما أشعل حماس المتابعين الذين عبروا عن انتظارهم للأغنية الجديدة بتعليقات مليئة بالطاقة الإيجابية.

أغنية "حالف عالحب" تضيف لرصيده الفني

مؤخرًا، طرح وائل كفوري أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر منير بوعساف، والملحن والموزع بلال الزين، ليواصل تقديم أعمال تحمل بصمته الخاصة وتحظى بإعجاب الجمهور.

"البنت القوية" تواصل تحطيم الأرقام القياسية

حققت أغنية "البنت القوية" التي أطلقها كفوري نجاحًا ساحقًا، حيث تجاوزت حاجز الـ100 مليون مشاهدة خلال خمسة أشهر فقط. الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ، ولا تزال تحظى بإعجاب واسع في مختلف الدول العربية.

لحظة مميزة في موسم الرياض

من أبرز المواقف التي خطفت الأنظار، كان عندما غيّر كفوري كلمات أغنيته "البنت القوية" خلال حفله في موسم الرياض إلى "البنت السعودية"، مما أشعل حماس الجمهور وتداولت مقاطع الفيديو لهذا الموقف بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

عودة قوية بعد حادث أليم

جاء هذا الحفل كواحد من أبرز حفلات وائل كفوري بعد الحادث الذي تعرض له قبل شهرين، واستقبل الجمهور الفنان اللبناني بحفاوة كبيرة، مرددين أغانيه ومظهرين سعادتهم بعودته القوية إلى المسرح.