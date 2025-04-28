نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماستر كلاس ريهام عبد الغفور وأحمد مالك فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير..اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ماستر كلاس الفنانة ريهام عبد الغفور في تمام الساعة 12 ظهرا، وماستر كلاس الفنان أحمد مالك الساعة ١ ظهرا بالمتحف اليوناني الروماني وذلك بعد تكريمهما خلال حفل الافتتاح الذي أقيم أمس تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.



‏‎وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تقديم ميدلي من أشهر أغاني أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية، وحرص على حضور المهرجان عدد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والمخرج يسري نصر الله، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، أحمد مجدي وغيرهم من النجوم.



‏‎وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.