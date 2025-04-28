نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الفن والإعلام.. محطات لا تُنسى في حياة نجوى إبراهيم ورسالة مؤثرة للمنتقدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحتفل اليوم الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم بعيد ميلادها، محتفية بمسيرة طويلة من العطاء الفني والإعلامي، التي رسخت اسمها كواحدة من أبرز النجمات في تاريخ الفن العربي، رحلة متميزة جمعت بين التألق أمام الكاميرا كمذيعة بارعة، والتألق على الشاشة الكبيرة كممثلة أثبتت جدارتها بجمالها المميز وموهبتها الكبيرة.

بداية فنية لافتة مع يوسف شاهين

رغم انطلاقتها القوية في مجال الإعلام، إلا أن نجوى إبراهيم استطاعت أن تقتحم عالم التمثيل بثقة وجدارة، حين لفتت أنظار المخرج العالمي يوسف شاهين عبر أحد برامجها التلفزيونية.

لم يتردد شاهين في ضمها إلى فريق عمل فيلم "الأرض"، الذي شكل نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية.

رفضت أدوارًا بسبب القبلات وحصلت على لقب "بوليس الآداب"

لم تكن رحلة نجوى إبراهيم في عالم السينما تقليدية؛ فقد تمسكت بمبادئها، رافضة بعض الأدوار التي تضمنت مشاهد لا تتناسب مع قناعاتها. حين عرض عليها يوسف شاهين المشاركة في فيلم "الاختيار"، رفضت الدور بسبب مشاهد القبلات، وهو ما تكرر مع المخرج حسن الإمام، الذي أطلق عليها ساخرًا لقب "بوليس الآداب".

رغم ذلك، شاركت في عدد من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية مثل:

• "حتى آخر العمر"

• "المدمن"

• "الرصاصة لا تزال في جيبي"

• "العذاب فوق شفاه تبتسم"

محطات من حياتها الشخصية

على الصعيد الشخصي، تزوجت نجوى إبراهيم ثلاث مرات، كانت الزيجة الأولى من لاعب النادي الأهلي السابق مروان كنفاني، وأنجبت منه ولدين هما حكم وناصر.

وبعد الانفصال، تزوجت من رجل أعمال سعودي، لكن الزواج لم يستمر سوى عام واحد. لاحقًا، ارتبطت بشخص من خارج الوسط الفني والإعلامي.

رد ناري على الانتقادات السلبية

مؤخرًا، خرجت نجوى إبراهيم عن صمتها وردت بقوة على الانتقادات السلبية التي طالتها من بعض المتابعين عبر برنامجها الذي يبث على إذاعة نجوم إف إم.

بصوت يغلفه الغضب والألم، قالت:

"لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا"، مضيفة: "عايزني أعتزل؟ ضروري هعتزل، وعندي 80 سنة وعملت عمليات كتير، وهموت قريبًا"، قبل أن تطمئن جمهورها بإعلانها تعافيها الكامل من المرض.

رسالة حب لجمهورها

رغم قسوة بعض الكلمات، لم تفقد نجوى إبراهيم حبها لجمهورها، ووجهت رسالة مليئة بالمحبة والعتاب قائلة: "في ناس تستكتر الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، عاوزين إيه؟ إيه اللي يريحكم؟ هدوا نفسكم شوية.. أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية."