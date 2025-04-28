الكشف عن تفاصيل وفاة جين هاكمان وزوجته وسط ظروف مأساوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 12:31 مساءً - بعد مرور شهرين على وفاته، كُشف رسميًا عن سبب رحيل الممثل الأمريكي الشهير جين هاكمان، الذي توفي عن عمر يناهز 95 عامًا، في منزله بمدينة سانتا فيه بولاية نيو مكسيكو، في مشهد مأساوي جمعه بزوجته بيتسي أراكاوا.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت على الزوجين داخل منزلهما يوم 26 فبراير 2025، بعد بلاغ من أحد القائمين على العقار، الذي لاحظ وجود امرأة ملقاة على الأرض عبر نافذة المنزل، وتبين لاحقًا أن بيتسي، البالغة من العمر 65 عامًا، فارقت الحياة قبل زوجها بنحو أسبوع، بينما كان هاكمان يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية.

وأظهرت نتائج التشريح الطبي أن جين هاكمان توفي نتيجة مضاعفات خطيرة لتصلب الشرايين، مصحوبًا بفشل في القلب والأوعية الدموية، وكشفت الفحوصات عن تاريخه الطبي، الذي شمل جراحات قلبية معقدة كتركيب دعامات وإجراء مجازة قلبية واستبدال صمام أبهري، كما أظهرت التحاليل إصابته بقصور حاد في القلب الاحتقاني ومرحلة متقدمة من مرض الزهايمر.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الأسيتون في دمه كان علامة على صيام طويل أو حالة طبية خطيرة مثل الحماض الكيتوني، المرتبط عادة بمرض السكري أو تناول الكحول.

من جهة أخرى، أكد تقرير السموم أن لا وجود لتسرب غاز أو أول أكسيد الكربون كمسبب للوفاة، بينما خلص التشخيص الرسمي إلى أن بيتسي أراكاوا توفيت نتيجة متلازمة هانتا الرئوية، وهو مرض فيروسي نادر ينقله بول القوارض.

وخلال الفحص الذي أجرته إدارة الصحة العامة، تبين أن المنزل كان في حالة تدهور خطير؛ حيث انتشرت القوارض، وتراكم براز الكلاب وسط الأثاث واللوحات الفنية القيمة، وعلى الرغم من الفوضى، عُثر بين الركام على رسائل حب متبادلة بين جين وبيتسي، خطّاها بخط اليد، شاهدة على العلاقة الوثيقة التي جمعتهما حتى لحظاتهما الأخيرة.