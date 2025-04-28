من السوشيال للسينما.. تامر حسني وهنا الزاهد في ”ريستارت” يتحدون الإنترنت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:26 صباحاً - كشف الفنان تامر حسني، من خلال الحساب الرسمي الخاص به على انستجرام، عن طرح العرض الأول للفيلم المنتظر "ريستارت" وقام بتحديد يوم 29 مايو 2025، ليكون هو موعد إطلاقه في السينما المصرية.

يصور هذا البرومو شخصية تامر حسني الذي يكافح ويسعى في ظل الضغوط المادية، ثم يلجأ لصناعة المحتوى، ومعه هنا الزاهد ومحمد ثروت، ويظهرون سويا ويحققون نجاح جماهيري ساحق وأرباح مميزة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ثم تتصاعد الأحداث فور انقطاع الإنترنت، مما يجعل الفنانين الأبطال يبدأون الدخول في مواقف ساخرة تظهر هشاشة اعتمادهم على التكنولوجيا، وتتحول إنجازاتهم الافتراضية إلى تحديات مميزة وطريفة في الحياة الحقيقية.

ويؤدي باسم سمرة دور رجل أعمال، لديه شركة إنتاج كبيرة جدا، ويعطي اهتمام بالغ لاكتشاف المواهب الشابة وإنتاج محتوياتهم من خلال "التيك توك" وبذلك ضمن خيط درامي جديد في مسيرة الأبطال.

كما أن وجود الفنانة ميمي جمال تعطي لمسة عائلية مميزة على العمل، حيث تظهر في دور خالة تامر حسني، وفي الوقت نفسه هي والدة هنا الزاهد، وأشارت في تصريحات سابقة لها أن هذا الفيلم يجمع ما بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية فيما يخص تأثير مواقع التواصل بين الشباب.

يضم فيلم ريستارت عدد من ضيوف الشرف، مثل إلهام شاهين وأحمد حسام، وشيماء سيف، ومحمد رجب مما يثري على أجوائه التنوع والاختلاف، وأخيرا جاء الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج سارة.