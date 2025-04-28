نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمحتوى بعيدًا عن المألوف.. شبكة قنوات dmc تطلق منصتها الرقمية dmc+ غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات dmc، عن إطلاق منصتها الرقمية الجديدة dmc+، بداية من يوم غد الثلاثاء 29 أبريل، بباقة متنوعة من البرامج على مدار الأسبوع.

منصة dmc+

وتنطلق منصة dmc+، بخريطة برامجية، تقدم محتوى رقمي متنوع، يضم برامج ترفيهية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وستذاع برامج المنصة عبر قناة dmc+، على اليوتيوب، وحساباتها على منصات التواصل الإجتماعي.

سيدات لكن ظرفاء"

ومن بين البرامج، التي ستبدأ إذاعتهابمحتوى بعيدًا عن المألوف "سيدات لكن ظرفاء"، للإعلامية سالي شاهين، وبرنامج "سماعة وشماعة"، للإعلامية شرين عفت، وبرنامج "طبخة في لبخة"، للإعلامية نهى عبد العزيز، وبرنامج "جريمة مش سيما"، للإعلامية أيه جمال، وبرنامج "الكابتن بلس"، للكابتن أحمد حسن، وبرنامج "ميزو على الطريق"، لمعتز عاطف، وبرنامج "الرحلة"، للإعلامية ريهام السهلي.

وتتيح dmc+ لجمهورها تجربة مشاهدة غير تقليدية على مدار الأسبوع، بمحتوى شبابي عصري، يمزج بين الترفيه والمعلومة، ويخاطب مختلف الأذواق والفئات العمرية، في ظل المنافسة المتزايدة بين المنصات الرقمية على جذب المشاهد.