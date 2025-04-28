نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام وحسين فهمي.. نجوم قناة "MBC مصر دراما" خلال شهر مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خريطة درامية مميزة ومتنوعة تُقدمها قناة "MBC مصر دراما" خلال شهر مايو تُناسب كل الأذواق وتُرضي كل المُشاهدين، حيث تعرض بداية من الخميس المُقبل عدد من الأعمال الدرامية.

مسلسل لمعي القط

تبدأ بالمُسلسل الكوميدي "لمعي القط" في تمام السابعة مساء، من بطولة محمد إمام، عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أسامه أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين، وتأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفه.

مسلسل العراف

ويليه في تمام الثامنة مساء مُسلسل "العراف"، من بطولة النجم الكبير عادل إمام، حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، نهال عنبر، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، ريهام أيمن، رشا المهدي، شريف رمزي، أحمد فلوكس، محمد عبد الحافظ، ومحمد الشقنقيري، وآخرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

مسلسل ملوك الجدعنة

ويعقبه في التاسعة مساءً مُسلسل "ملوك الجدعنة"، من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير يوسف شعبان وآخرين، سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

ثم مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" في تمام العاشرة مساءً، من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين، ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مسلسل أفراح إبليس2

وفي الساعة الحادية عشر مساء تعرض مُسلسل "أفراح إبليس2" بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبو ريه، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبد الغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

تردد قناة MBC مصر دراما

يُذكر أن قناة " MBCمصر دراما" يُمكن مُشاهدتها على التردد التالي:



القمر Eutelsat E7wa

التردد 12467H

إشارة البث 8psk DVB – S2

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 4/3