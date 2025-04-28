نجلاء بدر توثّق لحظات إجرائها عملية تجميل.. فيديو وثقت الفنانة نجلاء بدر عبر فيديو انتشر على تطبيق تيك توك لحظات خضوعها لعملية تجميل في وجهها ما أثار جدلا إقرأ المزيد

وثقت الفنانة نجلاء بدر عبر فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك"، لحظات خضوعها لعملية تجميل في وجهها، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير ملامحها بشكل كبير بعد الانتهاء من العملية التجميلية، حيث كشف الفيديو عن تغيّر واضح في ملامحها مقارنة بمظهرها السابق.

وظهر في الفيديو، الذي وثّقت فيه نجلاء بدر لحظات استعدادها للعملية وبعد انتهائها، التغيير الكبير الذي طرأ على ملامح وجهها.

وظهرت نجلاء في الفيديو وهي تتحدث عن تجربتها، قائلة: "كده دلوقتي فات 24 يوم، على فكرة ده أسرع قرار أخدته وفي نفس الوقت أحسن قرار خدته ومندمتش عليه. لا فيه تجاعيد ولا فيه ترهلات، لا فيه فيلر ولا بوتكس، ولا فيه أي زيادات على بشرتي".

أضافت: "كنت قاعدة بتفرج على صوري وأنا صغيرة واكتشفت إني رجعت لنفس الشكل وأنا صغيرة، نفس الشكل بالظبط هتشوفوه".

يُذكر أن نجلاء بدر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "في لحظة"، وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين البارزين، منهم أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل محمد رمزي، وبتول الحداد.

وتناول المسلسل قصة "فريدة"، التي تحاول التماسك ومواصلة حياتها بعد وفاة والدها بطريقة غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول.