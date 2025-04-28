نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض المسرحي "صديق العمر" لـ محمد فاضل القباني يفتتح أولى عروض المهرجان الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح العرض المسرحي "صديق العمر" كتابة وإخراج محمد فاضل القباني، أولى عروض المهرجان الإقليمي لفرق الأقاليم، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك على خشبة مسرح قصر ثقافة روض الفرج، بحضور لفيف من النقاد والفنانين والصحفيين.

وكان الموسم الأول للعرض المسرحي "صديق العمر" قُدم على خشبة مسرح السامر بالعجوزة خلال شهر رمضان الماضي، وشهد حضورًا جماهيريًا ونقديًا مميزًا وقتها.

تفاصيل مسرحية "صديق العمر"

ومسرحية "صديق العمر" كتبها وأخرجها محمد فاضل القباني، مأخوذة عن مسرحية "الرجل الأحزن" للكاتب بيرج زيتونتسيان، وتستند أيضًا إلى المعالجة السينمائية لفيلم "الخلاص من شاوشانك" وتدور أحداثها حول استراود، السجين العبقري الذي يواجه اضطهاد السلطات ولكنه يسعى لتحقيق أحلامه رغم العقبات التي تعترض طريقه.

أبطال مسرحية "صديق العمر"

العرض بطولة نخبة من فناني فرقة الجيزة القومية، ديكور وملابس: على السماني، تأليف موسيقي: محمد خالد، إضاءة: أحمد أمين، استعراضات: مها نصر، تدقيق لغوي: د. محمد البدر، وأحمد سعيد، تنفيذ موسيقي: محمد رمضان، فوتوغرافيا: هدير السيد، وإبراهيم عرابي، فيديو: جرجس صبحي، ومريم سليمان، مكياج: ريهام شبانة، مساعدو الإخراج: مي الرزاقي، وأمنية طارق، ومحمد ياسر، مخرج منفذ: أحمد لطفي.

المسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الإدارة العامة للمسرح، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرع ثقافة الجيزة، فرقة الجيزة القومية.