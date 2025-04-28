رامي صبري يتألق في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب: "أغنيتي الرسمية تضيء استاد القاهرة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة فنية مميزة، نجح الفنان رامي صبري في خطف الأنظار بأدائه الرائع خلال حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب 2025 الذي يُقام في مصر، حيث قدم عرضًا مذهلًا لأغنيته الجديدة "إفريقيا.. غنوا معانا". الحفل الذي أقيم على أرض استاد القاهرة الدولي في 27 أبريل 2025، تميز بتدفق الألوان والحماس، وجذب ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح الأغنية الجديدة حديث الساعة في مختلف أنحاء العالم.

تأتي أغنية "إفريقيا.. غنوا معانا" كجزء من احتفالات البطولة التي تعتبر واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في قارة إفريقيا. الأغنية، التي تحمل نكهة حماسية وتحتفل بوحدة القارة الإفريقية، كانت مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء، حيث تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرضها مباشرة خلال الحفل. الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري نفسه، مع توزيع طارق توكل، وكانت مثار إعجاب كبير بسبب كلماتها المؤثرة التي تدعو للاحتشاد والاحتفال.

تبدأ كلمات الأغنية بتوجيه رسالة قوية للجماهير الإفريقية، حيث تقول: "إفريقيا... غنوا معانا... أفـريقيا الليلة بتجمعنا"، لتصبح بمثابة نداء واحد لجميع الأفراد داخل وخارج القارة للاحتفال بروح الوحدة والتنوع الثقافي الذي يجمعهم. كما تحمل الأغنية دعوة للمنتخبات المشاركة في البطولة للتنافس بروح رياضية، متغنية بروح "الحب والاتحاد" الذي لطالما ميز القارة السمراء.

وفي تعليق له على الحفل، عبر رامي صبري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، وقال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إفريقيا مسؤولية كبيرة وشرف عظيم لي من بلدي أم الدنيا مصر أن أكون مغني حفل افتتاح بطولة إفريقيا لسنة 2025، وأغنيتي تكون الأغنية الرسمية للبطولة. شكرًا للشركة المتحدة على التنظيم الرائع وتحيا مصر".

هذا الحدث يأتي بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية رامي صبري "الحب عيبنا" التي تصدرت قائمة الاستماع على تطبيق "أنغامي" وشهدت انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها رامي صبري في الساحة الفنية.

بالإضافة إلى إنجازاته الفنية، يشتهر رامي صبري بقدرته على التفاعل مع جمهور مختلف الأذواق والفئات، وهو ما ظهر بوضوح في ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها أغنيته الأخيرة "إفريقيا.. غنوا معانا"، والتي باتت تحاكي مشاعر ملايين متابعي كرة القدم حول العالم.

من المتوقع أن تستمر الأغنية في كسب الشعبية في الأيام القادمة مع انطلاق فعاليات البطولة التي تستمر حتى 18 مايو 2025، مما يضيف فصلًا جديدًا لنجاحات رامي صبري في مشواره الفني، ويثبت مكانته كأحد أبرز النجوم في الساحة الغنائية المصرية والإفريقية.