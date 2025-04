نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بليك ليفلي تحتفل بفوز تاريخي لفريق وركسهم أف سي وتعود للأضواء بعد أزمة "It Ends With Us" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت بليك ليفلي مع زوجها ريان رينولدز بإنجاز تاريخي لفريق وركسهم أف سي، بعد فوزه المذهل 3-0 ضد تشارلتون في 26 أبريل. هذا الفوز رفع الفريق من الدرجة الخامسة إلى دوري البطولة الإنجليزية، ثاني أعلى درجات كرة القدم الإنجليزية. وشاركت ليفلي صورة مؤثرة على إنستغرام، معبرة عن امتنانها لجميع من شارك في هذا الإنجاز من سكان المدينة إلى العاملين خلف الكواليس. وقالت ليفلي في منشورها: "التاريخ تم صنعه بفضلكم جميعًا، من الأرض إلى الملعب ومن المدربين إلى الحراس، شكرًا لكم جميعًا." لكن في ذات الوقت، عادت بليك ليفلي إلى الأضواء مجددًا بسبب النزاع القانوني المستمر مع المخرج جاستن بالدوني، الذي زعم أن ليفلي تعمدت عزله عن زملائه في العمل خلال تصوير فيلم "It Ends With Us". القضية، التي تم تسريب تفاصيلها مؤخرًا، تثير الكثير من الجدل في هوليوود، ومن المتوقع أن تستمر في جذب الأنظار خلال الأسابيع المقبلة. عودة ليفلي إلى السينما قد تكون عبر فيلم "Another Simple Favor"، الذي يبدو أنه سيكون نقطة انطلاق جديدة لها في هوليوود بعد الأزمة الأخيرة.