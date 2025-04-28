أحمد حسن راؤول يشيد بمسرحية "حاجة تخوف" ويؤكد: "عمل يحترم قيمة الفن في بلدنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول عن إعجابه الشديد بمسرحية "حاجة تخوف" التي عرضت مساء أمس، من تأليف وإخراج الفنان خالد جلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر راؤول صورة جمعته بالمخرج الكبير خالد جلال، معبرًا عن فخره بالعرض المسرحي الذي شاهده، وكتب معلقًا: "حضرت أمس عرض 'حاجة تخوف' من صياغة وإخراج الأستاذ خالد جلال.. ولكن طلع العرض 'حاجة تبهر' و'حاجة تفرح'.. حاجة تحسسك بقيمة الفن في بلدنا".

وأضاف الشاعر المعروف برقي كلماته واهتمامه بالمواهب الشابة: "نفسي أكتب أسامي الممثلين اسم اسم من حلاوتهم.. شكرًا أ. خالد جلال".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور راؤول، معربين عن حماسهم لمشاهدة العرض الذي لاقى إشادات واسعة منذ بدء تقديمه.

يذكر أن خالد جلال يعد من أهم صناع المسرح الحديث في مصر، وله بصمة واضحة في اكتشاف العديد من النجوم الشباب الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز وجوه الفن المصري والعربي.

ويواصل عرض "حاجة تخوف" تحقيق النجاح الجماهيري، وسط حضور لافت من الشخصيات العامة والفنية التي تثني على جودة العمل، سواء من ناحية النص أو الأداء التمثيلي المميز لفرقة شباب المبدعين.