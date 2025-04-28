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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين تسير بسفينة المحبة والسلام: "الإنسانية وطننا الأول"

النص بصياغة مختلفة ومقدمة قوية:

بمسيرة فنية حافلة بالعطاء ومواقف إنسانية نادرة، تثبت النجمة الكبيرة إلهام شاهين يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد فنانة، بل رسالة حب وسلام في عالم يفتقد كثيرًا لهذه القيم.



وفي خطوة جديدة تترجم رؤيتها للسلام الإنساني، أعلنت إلهام شاهين عن انضمامها إلى مبادرة "سفينة المحبة والسلام"، التي تهدف إلى نشر ثقافة التعايش وقيم الإنسانية بين شعوب العالم.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام:

"انضمامي لسفينة المحبة والسلام التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام بين كل الشعوب في كل مكان بالعالم، ونشر المحبة بين كل البشر بمختلف شعوبهم وأديانهم وأفكارهم وانتماءاتهم... ننتمي جميعًا للإنسانية والخير والمحبة.. الله محبة.. شكرًا للسيدة آسيا قاسم قبطان سفينة المحبة والسلام."

بهذه الكلمات العميقة، تؤكد إلهام شاهين أن رسالتها تتجاوز حدود الفن، لترتقي إلى آفاق أرحب من المحبة والسلام، واضعةً الإنسان أولًا مهما اختلفت هويته