نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوسط الفني يودع مدير الإنتاج خالد سعد بعد رحلة عطاء طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ودّع الوسط الفني المصري، مدير الإنتاج القدير خالد سعد، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد مسيرة مهنية حافلة بالاجتهاد والالتزام.

وقد عبّر عدد كبير من زملائه ومحبيه عن حزنهم الشديد لرحيله، مؤكدين أنه كان نموذجًا للأخلاق والاحترافية في كواليس العمل.



ونعى الفنان معتز حسام الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... لا حول ولا قوة إلا بالله. الأستاذ خالد سعد، مدير الإنتاج المحترم، في ذمة الله. كنت نعم الأخ والزميل... اللهم ارحمك وأغفر لك وأجعل مثواك الجنة."

وتداول عدد من الفنانين صورة مؤثرة تجمع الراحل مع زملائه أثناء إحدى جلسات العمل، مستذكرين طيب تعامله وروحه المرحة التي ظلت حاضرة حتى آخر أيامه.



وقد خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان الخبر، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.