براد بيت يعود بشخصية "كليف بوث" في الجزء الثاني من Once Upon A Time.. بإخراج ديفيد فينشر

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم العالمي براد بيت للعودة إلى شخصية "كليف بوث" في جزء ثانٍ من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، والذي يأتي تحت عنوان The Continuing Adventures of Cliff Booth.

تدور أحداث الجزء الجديد في أجواء السبعينيات، حيث يتحول كليف بوث إلى وسيط داخل نظام استوديوهات هوليوود، ليستكمل القصة بعد أحداث الفيلم الأصلي الصادر عام 2019.

العمل الجديد سيكون من توقيع المخرج الكبير ديفيد فينشر، بينما يشارك النجم براد بيت البطولة مجددًا، مع احتمالية ظهور ليوناردو دي كابريو بدور "ريك دالتون"، ولكن بتركيز أكبر هذه المرة على شخصية بوث، التي منحت بيت أول أوسكار تمثيلي في مسيرته.

ووفقًا لما نشره موقع "3dvf" و"Playlist"، تنتج شبكة نتفليكس الفيلم الضخم بميزانية تقارب 200 مليون دولار، على أن يبدأ التصوير خلال صيف 2025.



يذكر أن النسخة الأصلية من الفيلم، التي كتبها وأخرجها كوينتن تارانتينو، حققت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، محققة إيرادات تجاوزت 329 مليون دولار عالميًا، لتصبح ثاني أعلى أفلام تارانتينو إيرادًا بعد Django Unchained.