نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة وتامر عاشور.. لقاء فني استثنائي في "كلام فارغ" ضمن ألبومها الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تضع النجمة أصالة نصري اللمسات الأخيرة على ألبومها المنتظر، والذي يشهد مفاجآت موسيقية متعددة، أبرزها تعاونها الأول مع النجم تامر عاشور. ويجتمع الثنائي في أغنية بعنوان "كلام فارغ"، من ألحان عاشور وكلمات منة القيعي، لتكون واحدة من أبرز محطات الألبوم المرتقب طرحه خلال أيام عبر جميع المنصات الإلكترونية.

ويأتي هذا التعاون ليعزز من تنوع الألبوم، الذي يضم نخبة من أهم الشعراء والملحنين، ويُنتظر أن يحصد تفاعلاً واسعاً بين جمهور أصالة.

في سياق متصل، يواصل تامر عاشور حصد نجاحاته بعد طرح ألبومه الجديد "ياه"، الذي تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة تعاون فيها مع كبار صناع الموسيقى. وكان عاشور قد حقق نجاحاً استثنائياً العام الماضي عبر أغنيته "هيجيلي موجوع"، التي تصدرت محركات البحث والمنصات الاجتماعية، وحققت انتشاراً واسعاً في الشارع المصري.