إليسا تخطف الأنظار في أوروبا.. جولة ربيعية ناجحة بين باريس ودوسلدورف

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل النجمة اللبنانية إليسا كتابة فصول جديدة من نجاحاتها، مع استمرار جولتها الغنائية في أوروبا.

حيث أبهرت جمهورها خلال أولى حفلاتها في باريس، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أغنياتها التي غنتها بإحساسها المعتاد.

وفي محطة جديدة من جولتها، أشعلت إليسا الأجواء في دوسلدورف الألمانية بحفل مميز قدمت خلاله باقة من أشهر أغنياتها الرومانسية، وسط حماس كبير من الحضور، ضمن حفلات موسم الربيع لهذا العام.

وتستكمل إليسا بذلك سلسلة نجاحاتها، بعد مشاركتها اللافتة في موسم دراما رمضان الماضي بغنائها لتتر مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تصدر المشهد الدرامي وحقق تفاعلًا كبيرًا مع جمهور النجمة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وعدد من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

على صعيد آخر، كانت إليسا قد طرحت مؤخرًا ألبومها "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، وحققت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، متصدرة قوائم الاستماع في العالم العربي والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.

