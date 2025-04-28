نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'دوت الخليج' تنعى والد الزميلة يارا أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعى جريدة وموقع دوت الخليج ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الزميلة يارا أحمد الذي وافته المنية اليوم، معربين عن خالص تعازينا ومواساتنا للأسرة الكريمة في هذا المصاب الجلل.



ويعرب مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، وأحمد الليموني مدير تحرير موقع التحرير، وأحمد رمضان مدير تحرير موقع دوت الخليج الفني، عن تعازيهم القلبية، سائلين الله عز وجل أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.