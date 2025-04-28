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'دوت الخليج' تنعى والد الزميلة يارا أحمد

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'دوت الخليج' تنعى والد الزميلة يارا أحمد

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أحمد جودة - القاهرة - تنعى جريدة وموقع دوت الخليج ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الزميلة يارا أحمد الذي وافته المنية اليوم، معربين عن خالص تعازينا ومواساتنا للأسرة الكريمة في هذا المصاب الجلل.


ويعرب مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، وأحمد الليموني مدير تحرير موقع التحرير، وأحمد رمضان مدير تحرير موقع دوت الخليج الفني، عن تعازيهم القلبية، سائلين الله عز وجل أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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