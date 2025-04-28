نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الملحن مدين، على حضور حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال، الذي أُقيم في منطقة هرم سقارة وسط أجواء احتفالية مبهرة وحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحضر مدين، الحفل دعمًا للعروسين ومشاركتهما في هذه المناسبة السعيدة، حيث كان تواجده لافتًا بين الحضور، إلى جانب نخبة من كبار الفنانين الذين حرصوا على تهنئة ليلى وهشام وبادلوهما أجواء الفرح والبهجة.

شهد الحفل لحظات مؤثرة، أبرزها دموع الفنان أحمد زاهر خلال تسليم ابنته للعريس، بالإضافة إلى المفاجأة الخاصة التي قدمها هشام جمال لزوجته بأغنية "فستانك الأبيض" بصوت الفنان حسين الجسمي.

جدير بالذكر أن أحيا السهرة عدد من نجوم الغناء، منهم محمد حماقي، أحمد سعد، ومحمد فؤاد، وسط تفاعل كبير من المدعوين.

حفل الزفاف جمع بين أجواء الفخامة والعفوية، بحضور كوكبة من ألمع نجوم الفن مثل يسرا، ليلى علوي، مصطفى شعبان، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، عبير صبري، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، وغيرهم، ليكون واحدًا من أبرز الأحداث الفنية لهذا العام.