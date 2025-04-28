نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تكشف عن كواليس مشاجرتها مع فنانة داخل اللوكيشن: 'أهانت مساعدتها أمامي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة كارولين عزمي، إن طبيعة شخصيتها تحتم عليها مواجهة أي خطأ وعدم السكوت عنه، وهو ما يعرضها للعديد من المشاكل والأزمات، سواء في حياتها الشخصية أو المهنية.

وكشفت كارولين عزمي خلال استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، واقعة لها مع ممثلة زميلة رأتها تهين مساعدتها بشكل غير مقبول، متابعة: تشاجرت معها لإني ما أقدرتش أشوف حاجه غلط وأسكت عليها، وقلت لها مهما كان اللي حصل ما ينفعش تزعقيلها قدام الناس، ولقيت نفسي عيطت وحطيت نفسي مكان البنت اللي لقيتها بتعيط وأنا رايحة الكارفان بتاعي، وده أثر فيا أكتر".



وأشارت كارولين عزمي إلى أن هذه الممثلة لم تكن نجمة بل كانت ممثلة عادية ولم تكن هناك صداقة بينهما، كما أن صراحتها أحيانًا تجعلها تخسر الكثير من الأشخاص وتتسبب في ضياع الفرص منها.

وفي واقعة أخرى، كشفت كارولين عزمي عن تشاجرها مع شخصين في الشارع بسبب معاكستهما للفتيات، حيث قامت بتوبيخهما على فعلهما وهددتهما بتحرير محضر في أحد الأكمنة ولكنها تعرضت للتوبيخ منهما بألفاظ خادشة للحياء، متابعة: هناك موقف آخر حدث معي ومع شقيقتي، حيث حاول شاب لمس أختي، فما كان منى سوى بضربه بزجاجة على رأسه رغم أن عمري وقتها كان 13 عامًا.

وشددت كارولين عزمي على أنها إنسانة محبة لأهلها بدرجة لا يتخيلها أحد، لدرجة أنه لو ارتكب أحدهم خطأ ما فلن تبلغ عنه وستحاول حينها حجب الحقيقة عن الجميع لحماية أفراد عائلتها.