نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي تتحدث عن تعرضها للتحرش: 'شتمنى بأقذر الألفاظ وحبسته بحكم قضائي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تعرضها للتحرش أثناء قيادتها لسيارتها قبل ٣ أعوام، حيث حررت محضرا حينها ضد المتحرش الذي اعترف بجريمته، وصدر حكم قضائي بحبسه، وفقا لكلامها.

وروت كارولين عزمي تفاصيل الواقعة خلال أثناء استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، قائلة: فوجئت بسيارة شاب كادت ترتطم بسيارتي في أحد الشوارع، فابتسمت لرغبتها في تجاوز الموقف، ولكنه فوجئت بتعمده مضايقتها أثناء قيادتها لسيارتها، فقامت بتصويره من هاتفها كي يخاف ويبتعد عن طريقها، ولكنها فوجئت برد فعل غريب منه، تمثل في سبه لها بأقذر الألفاظ التي لا يتخيلها أحد.



وكشفت كارولين عن تحريرها محضرا ضد هذا الشاب، وبمواجهته اعترف بجريمته وأقر بعلمه بأنها ممثلة يشاهدها دوما على الشاشات، مضيفة: كنت خائفة وقلقة للغاية من تصرفاته، ولكني لم أتنازل عن المحضر وأكملت الإجراءات القانونية إلى أن صدر حكم قضائي بحبسه.

وفي سياق مختلف، كشفت كارولين عن حبها للوقوف أمام المرآة في طفولتها، حيث كانت تقوم بتقليد الفنانين في الأفلام والمسلسلات، وأبرز المشاهد التي كانت تقوم بتقليدها مشهد انهيار غادة عادل أمام كريم عبد العزيز في فيلم "الباشا تلميذ".