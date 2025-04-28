أحمد العوضي يفاجيء كارولين عزمي بموقف غير متوقع على الهواء

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته البالغة بنجاح زميلته كارولين عزمي في مسلسلهما الأخير "فهد البطل" الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.



وقال العوضي في مداخلة هاتفية أجراها أثناء إستضافة كارولين عزمي ببرنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج إن كارولين تتميز بملامحها المصرية الأصيلة وتتسم بالتلقائية في تمثيلها، كما أنها استطاعت تجسيد دور الفتاة الشعبية بجداره كبيرة، حسب قوله.



"بتخاف جدا".. هكذا كشف العوضي عن الصفة التي يتمنى تخلص كارولين منها مستقبلا، حيث لاحظ عليها هذه الصفة وقت تصوير مسلسلي "فهد البطل" و"حق عرب"، لتقاطعه كارولين قائلة: "كنا بنصور فهد البطل بمنطقة المقابر، وبنركب توك توك عشان نوصل لمكان التصوير، وفي مرة تحدث أحد الأشخاص عن حدوث جريمة قتل في نفس المكان، فشعرت بالرعب من كلامه أنا وميرنا نور الدين".

ووجه خالد فرج سؤالا إلى الفنان أحمد العوضي: "مفكرتش تاكل كارولين كبده نيه قبل كده"، ليجيب عليه العوضي بقول "مالهمش في السكه دي، لكن إحنا لينا في الأكلات الشعبية".

وبدورها عقبت كارولين عزمي على حديث الفنان أحمد العوضي عنها قائلة إنه له معزه كبيره خاصة في قلبها وممتنة له في نجاحها من خلال الأدوار التي قدمتها معه مؤخرًا كونه رأى فيها شيئًا مميزًا ويحب من حوله ويساعد أي شخص، وأي فنان يعمل معه محظوظًا.



وعن الانتقادات التي يتعرض لها أحمد العوضي بسبب المسابقات التي يقدمها في مسلسلاته، ردت كارولين بأن هناك فنانين آخرين يفعلون ذلك ولكنه يفعل ذلك بدافع المحبة، والعمل الناجح هو من يفرض نفسه في النهاية.