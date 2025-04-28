نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي في أجرأ اعتراف: 'لست راضية عن ملابسي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة كارولين عزمي عن عدم شعورها بالرضا تجاه ملابسها التي ترتديها دوما، مؤكدة أنها تدعو الله يوميا بمساعدتها في تغيير نفسها إلى الأفضل.



وقالت كارولين عزمي أثناء استضافتها في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج إنها تتحدث مع ربنا في كل لحظة من حياتها، وعلى إثر ذلك لم تعد تشعر بالضيق من أي مشكلة أو أزمة تواجهها في حياتها، مضيفة: بتكلم مع ربنا وكأنه طبيبي النفسي الذي يوجهني للصواب دوما حين أستشيره في أمور تخص حياتي الشخصية والمهنية.



وأعلنت كارولين أنها لجأت إلى طبيب نفسي في فتره معينة من حياتها، وعرفت أنها تعاني من أزمة تتمثل في أنها تسمع كثيرًا ولا تتحدث باستفاضة مع أحد، وهو سلوك خاطئ دفعها إلى اللجوء للتدوين في ورقة لكتابة وسرد كل ما يدور في ذهنها.



وشددت كارولين عزمي على أنها إلى أنها لا تهاب الموت نهائيًا ولكنها تخشى من رحيل أحد المقربين منها، حيث أعربت عن أمنيتها في ترك بصمة كبيرة بأدوارها بعد رحيلها، بحيث يفتخر أولادها في المستقبل بما قدمته من أدوار هادفة.



واختتمت كارولين عزمي حديثها قائلة؛ "كلنا عندنا أخطاء، ونفسي أغير من لبسي، لأن دي حاجة مش بحبها في شخصيتي، بس ربنا حنين، وبتمنى إنه يسامحني لو أنا غلط في لبسي".

