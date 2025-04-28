نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. نجوم وصنّاع مسلسل "ظلم المصطبة" مع لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" على شاشة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ظلم المصطبة خلال موسم رمضان، تلتقي الإعلامية لميس الحديدي بنجوم وصناع العمل في حلقة خاصة من برنامج كلمة أخيرة، على شاشة ON.



ويحل ضيوفًا على الحلقة كل من النجم إياد نصار، والنجمة ريهام عبدالغفور، والمنتجة دينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، بالإضافة إلى الكاتب أحمد فوزي صالح.



ويتحدث الضيوف خلال اللقاء عن كواليس العمل، وسر اختيار اسم المسلسل الذي أثار كثيرًا من الجدل.



كما يكشف صناع العمل لأول مرة أسباب وتفاصيل تغيير مخرج المسلسل بعد اعتذار المخرج هاني خليفة.



وتشارك النجمة ريهام عبدالغفور الجمهور بكواليس مشاهدها مع النجمين فتحي عبدالوهاب وإياد نصار.



ويتحدث النجم إياد نصار عن أهم مشاهده في المسلسل، وكيفية إجادته للهجة الريفية.



كما تعلق ريهام عبدالغفور على موجة التنمر التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظهور علامات التقدم في السن عليها، وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الكبير أشرف عبدالغفور.