نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارولين عزمي: 'روحت لطبيب نفسي وبتمنى من ربنا يسامحني علي لبسي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة كارولين عزمي خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامجه Mirror، عن عدم شعورها بالرضا تجاه ملابسها التي ترتديها دوما، مؤكدة أنها تدعو الله يوميا بمساعدتها في تغيير نفسها إلى الأفضل.

وقالت كارولين إنها تتحدث مع ربنا في كل لحظة من حياتها، وعلى إثر ذلك لم تعد تشعر بالضيق من أي مشكلة أو أزمة تواجهها في حياتها، كما أعلنت أنها لجأت إلى طبيب نفسي في فترة معينة من حياتها، وعرفت أنها تعاني من أزمة تتمثل في أنها تسمع كثيرًا ولا تتحدث باستفاضة مع أحد، وهو سلوك خاطئ دفعها إلى اللجوء للتدوين في ورقة لكتابة وسرد كل ما يدور في ذهنها.

وشددت كارولين عزمي على أنها لا تهاب الموت نهائيًا ولكنها تخشى من رحيل أحد المقربين منها، حيث أعربت عن أمنيتها في ترك بصمة كبيرة بأدوارها بعد رحيلها، بحيث يفتخر أولادها في المستقبل بما قدمته من أدوار هادفة، وقالت: "كلنا عندنا أخطاء، ونفسي أغير من لبسي، لأن دي حاجة مش بحبها في شخصيتي، بس ربنا حنين، وبتمنى إنه يسامحني لو أنا غلط في لبسي".

اخر اعمال كارولين عزمي

وكان اخر اعمال كارولين عزمي هو مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داود، مراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

كما شاركت في مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما، من بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، كارولين عزمي، بسمة داود، هالة فاخر، رانيا منصور، سلوى عثمان، ولقاء سويدان، والعمل من تأليف هاني سرحان، سيناريو وحوار إيرين يوسف، وأشرف على الكتابة هذا المسلسل دعاء عبدالوهاب، ومن إنتاج منصة WATCH IT وإخراج خيري سالم.