نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تستعد لبدء تصوير مسلسل "هنا وشيرين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد هالة صدقي خلال الفترة الحالية لتصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان مسلسل "هناء وشيرين".

هالة صدقي تستعد لبدء تصوير مسلسل "هنا وشيرين"

وينطلق تصوير مسلسل هناء وشيرين، في نهاية شهر أبريل الجاري، عقب انتهاء الجهة المنتجة من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين.

أبطال مسلسل هناء وشيرين

ويضم مسلسل هناء وشيرين، في بطولته بجانب الفنانة هالة صدقي، عدد من الفنانين أبرزهم: سوسن بدر، سامي مغاوري، زينب العبد، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

آخر أعمال هالة صدقي

وكان اخر اعمال هالة صدقي هو مشاركتها في سباق مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل «قهوة المحطة» الذي تم عرضه بالنصف الثاني من رمضان، وضم في بطولته بجانب أحمد غزي عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، هالة صدقي، رشدي الشامي، وضياء عبد الخالق، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل تقلب مجرى الأحداث رأسا على عقب، كما تسلط القصة الضوء على صراع الطبقات من خلال قصص إنسانية متعددة.

وايضا شاركت في مسلسل "إش إش" الذي سيُعرض أيضًا في رمضان 2025، بطولة مي عمر وماجد المصري، دينا، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، شيماء سيف، وطارق النهري. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفضل فريق العمل المميز، كما شاركت في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان 2023. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فيه نخبة من النجوم مثل محمد رمضان، زينة، مي كساب، أحمد داش، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.