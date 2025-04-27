نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 مايو.. تامر عاشور يستعد للقاء جمهور الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن سلسلة حفلات عيد الربيع 2025.

تامر عاشور يستعد للقاء جمهور الإسكندرية

ويقام حفل تامر عاشور، في إحدى الأكاديميات بمدينة الإسكندرية يوم 9 مايو المقبل، ويقدم «تامر» خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور، ألبوم «ياه» الذي أطلقه عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرًا، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، ويتكون من 9 أغاني، أبرزها:(يوم ما تنسي - ماشيين - حبيبي القديم - دراما - غيبة الحبايب - حبك رزق - مكرهتوش - الله يحنن - جُم شرفوا - مرتحناش - قصر بعيد)، وايضا طرح أغنية «ياه» من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أمير محروس، وسعيد كمال، ومصطفى أصلان.

كلمات أغنية «ياه»

ياه عالسنين المسروقين مني ف هواه عالفاضي، ياه

خانّني الجمال والقلب شال أوجاع تُقال

ويا ريت ينساه ده أذاه

ياه عالسنين المسروقين مني ف هواه عالفاضي، ياه

خانّني الجمال والقلب شال أوجاع تُقال

ويا ريت ينساه ده أذاه

خان ليه؟ شاف إيه مني؟ ما يقول اللي شافه؟

بدّيه خير طول عمري وكمان ده اعترافه

بسهوله إديته عمري وباعه

إديته سري وذاعه

وكشفلي إيه جواه ف نواياه

خان ليه؟ شاف إيه مني؟ ما يقول اللي شافه؟

بدّيه خير طول عمري وكمان ده اعترافه

بسهوله إديته عمري وباعه

إديته سري وذاعه

وكشفلي إيه جواه ف نواياه

علي وقت فات بين حلفانات باطله وكلام قاله ولغاه

ومن الآلام ييجي العلام، درس الختام ف حكايتي معاه مأساة

علي وقت فات بين حلفانات باطله وكلام قاله ولغاه

ومن الآلام ييجي العلام، درس الختام ف حكايتي معاه مأساة

خان ليه؟ شاف إيه مني؟ ما يقول اللي شافه؟